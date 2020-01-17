Суд арестовал деньги окружения Януковича в МИБ. Фото: amazonaws.com

https://racurs.ua/n132213-sud-arestoval-dengi-okrujeniya-yanukovicha-v-mejdunarodnom-investicionnom-banke.html

Ракурс

Суд наложил арест на 247 млн грн окружения бывшего президента Виктора Януковича в «Международном инвестиционном банке».

Фемида 16 января приняла решение о передаче этих средств в управление АРМА и обязала ПАО «Международный инвестиционный банк» перечислить средства на счета Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, сообщила сегодня пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ведомстве отметили, что арест на деньги был наложен еще 13 января, а уже 16 января суд принял решение о передаче этой суммы в управление АРМА. Также сообщается, что эти деньги были арестованы по уголовному делу об отмывании доходов по финансовым операциям окружения Януковича. Сейчас устанавливается, законно ли находились средства ПАО «Всеукраинский банк развития» на счетах МИБ.

Сейчас проводятся следственные действия для привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к легализации незаконных доходов по финансовым операциям на сумму почти 84 млн долл.

Напомним, 13 декабря 2019 года Швейцария еще на год продлила срок действия замораживания активов экс-президента Украины Виктора Януковича и лиц из его команды. Замороженными останутся средства в сумме почти 70 млн швейцарских франков.