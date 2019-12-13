Деньги Януковича в Швейцарии будут и дальше заморожены. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n130812-shveycariya-esche-na-god-zamorozila-dengi-yanukovicha.html

Ракурс

Швейцария еще на год продлила срок действия замораживания активов экс-президента Украины Виктора Януковича и лиц из его команды.

Такое решение Федеральный совет Швейцарии принял 13 декабря. Замороженными останутся средства в сумме почти 70 млн швейцарских франков. Об этом сегодня сообщила пресс-служба посольства Швейцарии в Киеве в Twitter.

Сегодня Федеральный совет Швейцарии продлил на один год превентивное замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения (около 70 млн швейцарских франков). Это решение поддержит судебное сотрудничество между Швейцарией и Украиной, — говорится в сообщении.

Швейцария заморозила эти активы Януковича в 2014 году сроком на три года.

Как известно, в январе 2019 года Януковича заочно приговорили к 13 годам тюрьмы по статье «Государственная измена». Осенью этого года защита президента-беглеца объявила о намерении Виктора Януковича вернуться в Украину.

Напомним, в октябре суд Латвии принял решение о конфискации более 30 млн долл., которые могут принадлежать бывшим украинским чиновникам, которые руководили государством во времена беглого президента Виктора Януковича. Фемида признала преступным происхождение этих средств. Их арестовали в Латвии в начале 2015 года в рамках запроса Генпрокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи.