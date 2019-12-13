Последствия ДТП, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n130811-stolknoveniya-marshrutki-s-gruzovikom-v-kieve-chislo-postradavshih-vozroslo-do-11.html

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Число пострадавших в результате столкновения грузовика с маршрутным такси на проспекте Академика Глушкова в Голосеевском районе Киева человек возросло до 11 человек.

Их с телесными повреждениями доставили в больничные заведения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По этому инциденту в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста или ограничения свободы на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, по предварительной информации полиции, причиной этого ДТП стало несоблюдение водителем грузовика безопасного расстояния.