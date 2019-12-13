Наслідки ДТП, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n130811-zitknennya-marshrutky-z-vantajivkou-u-kyievi-kilkist-postrajdalyh-zrosla-do-11.html

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Кількість постраждалих внаслідок зіткнення вантажівки з маршрутним таксі на проспекті Академіка Глушкова у Голосіївському районі Києва зросла до 11 осіб.

Їх із тілесними ушкодженнями доставили до лікарняних закладів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За цим інцидентом до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесені відомості за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу, виправних робіт, арешту чи обмеження волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, за попередньою інформацією поліції, причиною цієї ДТП стало недотримання водієм вантажівки безпечної відстані.