"Слуги народу" на корпоративі з’їдять і вип’ють на 1 млн грн, фото — Вести

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Ракурс

Партія «Слуга народу» проведе новорічний корпоратив у нічному клубі, що в центрі Києва. На нього планують витратити приблизно мільйон гривень. Профінансують свято спонсори партії.

Партійний корпоратив запланували на 20 грудня, повідомив керівник фракції «Слуга народу» у Раді Олександр Корнієнко.

В інтерв’ю блогеру Pavlovskynews він підтвердив інформацію про проведення свята в КВЦ «Парковий» і назвав орієнтовну його вартість — до мільйона гривень.

Партія буде платити, звичайно. Політична партія має рахунок. Фізичні та юридичні особи надають нашій партії підтримку. За ці гроші партія проводила вибори і проводить поточну діяльність, — пояснив Корнієнко.

Нічний клуб у КВЦ Парковий вважається одним із найдорожчих в Києві та в Україні. Він розміщений у центрі столиці, обладнаний навіть вертольотним майданчиком.

За даними журналістів Bihus.info, частина фірм, які спонсорували пропрезидентську партію у третьому кварталі цього року, мають «ознаки фіктивності». СН отримала понад 100 млн грн підтримки від фізичних та юридичних осіб. Журналісти стверджують, що один зі «спонсорів» СН — ТОВ «Ярославова реклама».

Ця фірма перевела на рахунок партії 3,3 млн гривень. Власник фірми — 22-річний Ярослав Кузка, який працює кухарем в одному з ресторанів Києві. Там він ліпить хінкалі, а за адресою, де зареєстрована його компанія, про таку фірму ніколи не чули.

«Ракурс» повідомляв, що біля Офісу президента на Банковій почали облаштовувати ковзанку.