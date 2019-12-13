Нардепа Порошенка можуть позбавити виплат за листопад. Фото: interfax.ru

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Регламентний комітет Верховної Ради просить спікера Дмитра Разумкова скасувати листопадові виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень.

Комітет розглянув подані апаратом парламенту відомості щодо обліку робочого часу народних депутатів за листопад й прийшов до висновку, що 81 парламентар пропустив у листопаді понад 30% голосувань. Про це йдеться у рішенні комітету від 12 грудня.

У списку прогульників опинився 81 народний депутат з різних фракцій та груп. Передбачається, що покарані можуть бути парламентарі зі «Слуги народу» Максим Бужанський та Олександр Дубінський, представники «Опозиційної платформи — За життя», Юрій Бойко, Ілля Кива, Вадим Новинський, Сергій і Юлія Льовочкіни, Наталя Королевська, Вадим Рабінович. Крім того, у списку й Сергій Соболєв із «Батьківщини» та екс-президент Петро Порошенко.

Ухвалений раніше парламентом закон передбачає, що ті народні депутати, які пропустили без поважних причин понад 30% голосувань пленарних засіданнях та які не брали особистої участі у більш як 50% засідань парламентських комітетів, позбавляються виплат.

Нагадаємо, 25 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення депутатів виплат за прогули. Новація позбавлятиме частини виплат депутатів, які без поважних причин пропустили засідання Верховної Ради чи засідання парламентських комітетів, до яких вони входять.