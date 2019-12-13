Нардепа Порошенко могут лишить выплат за ноябрь. Фото: interfax.ru

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Ракурс

Регламентный комитет Верховной Рады просит спикера Дмитрия Разумкова отменить ноябрьские выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий.

Комитет рассмотрел представленные аппаратом парламента сведения об учете рабочего времени народных депутатов за ноябрь и пришел к выводу, что 81 парламентарий пропустил в ноябре более 30% голосований. Об этом говорится в решении комитета от 12 декабря.

В списке прогульщиков оказался 81 народный депутат из разных фракций и групп. Предполагается, что наказаны могут быть парламентарии из «Слуги народа» Максим Бужанский и Александр Дубинский, представители «Оппозиционной платформы — За жизнь», Юрий Бойко, Илья Кива, Вадим Новинский, Сергей и Юлия Левочкины, Наталья Королевская, Вадим Рабинович. Кроме того, в списке и Сергей Соболев из «Батькивщины» и экс-президент Петр Порошенко.

Принятый ранее парламентом закон предусматривает, что те народные депутаты, которые пропустили без уважительных причин более 30% голосований на пленарных заседаниях и не принимали непосредственного участия в более 50% заседаний парламентских комитетов, лишаются выплат.

Напомним, 25 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о лишении депутатов выплат за прогулы. Новация лишит части выплат депутатов, которые без уважительных причин пропустили заседания Верховной Рады и заседания парламентских комитетов, в которые они входят.