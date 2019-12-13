Игорь Коломойский, фото: ТСН

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Ракурс

Украинский олигарх Игорь Коломойский в течение последних двух месяцев мог трижды тайно встречаться с президентом Владимиром Зеленским.

Встречи могли происходить в многоэтажном доме на улице Грушевского в Киеве, где живет президент, а также некоторые связанные с олигархом бизнесмены. Об этом говорится в недавнем расследовании программы «Схемы».

Первая такая встреча, вероятно, состоялась 19 октября, вторая — 31 октября, третья 15 ноября.

31 октября и 15 ноября у здания были замечены автомобили помощников президента — Андрея Ермака и Сергея Шефира, а также микроавтобус Mercedes Viano.

Журналисты зафиксировали, что 31 октября этот микроавтобус отъезжал от офиса олигарха. Отмечается, что кроме Коломойского, этот микроавтобус мог использовать его бизнес-партнер и один из владельцев «Студии» Квартал 95 «Тимур Миндич, проживающий в том же доме, что и Зеленский.

19 октября территорию этого дома оставил автомобиль Scoda Superb, который поехал в офис Коломойского.

Журналисты телепрограммы направили в Офис президента запрос относительно этих возможных тайных встреч, однако ответов не получили. В то же время Ермак и Шефир заявили, что не встречались с Коломойским в этом доме.

Напомним, в ноябре издание New York Times опубликовало интервью с Коломойским, в котором олигарх озвучил предложение брать деньги у России вместо МВФ. По мнению Коломоского, РФ готова выделить Украине 100 млрд долл. США.