Ігор Коломойський, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n130808-kolomoyskyy-za-dva-misyaci-mig-trychi-taiemno-zustrichatysya-iz-zelenskym-zmi-video.html

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Український олігарх Ігор Коломойський впродовж останніх двох місяців міг тричі таємно зустрічатися з президентом Володимиром Зеленським.

Зустрічі могли відбуватися в багатоповерховому будинку на вулиці Грушевського у Києві, де живе президент, а також деякі пов’язані з олігархом бізнесмени. Про це йдеться в нещодавньому розслідувані програми «Схеми».

Перша така зустріч, ймовірно, сталася 19 жовтня, друга — 31 жовтня, третя 15 листопада.

31 жовтня та 15 листопада біля будівлі були помічені автомобілі помічників президента — Андрія Єрмака та Сергія Шефіра, а також мікроавтобус Mercedes Viano. Журналісти зафіксували, що 31 жовтня цей мікроавтобус від’їжджав від офісу олігарха.

Зазначається, що окрім Коломойського, цей мікроавтобус міг використовувати його бізнес-партнер і один з власників «Студії «Квартал 95» Тимур Міндіч, який проживає в тому ж будинку, що й Зеленський.

19 жовтня територію цього будинку залишив автомобіль Scoda Superb, який поїхав до офісу Коломойського.

Журналісти телепрограми направили до Офісу президента запит щодо цих можливих таємних зустрічей, однак відповідей не отримали. Водночас Єрмак і Шефір заявили, що не зустрічалися з Коломойським у цьому будинку.

Нагадаємо, у листопаді видання New York Times опублікувало інтерв’ю з Коломойським, у якому олігарх озвучив пропозицію брати гроші в Росії замість МВФ. На думку Коломоського, РФ готова виділити Україні 100 млрд дол. США.