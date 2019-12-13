"Слуги народа" на корпоративе съедят и выпьют на 1 млн грн, фото — Вести

https://racurs.ua/n130810-slugi-naroda-na-korporative-sedyat-i-vyput-na-1-mln-grn-smi-video.html

Ракурс

Партия «Слуга народа» проведет новогодний корпоратив в ночном клубе, что в центре Киева. На него планируют потратить около миллиона гривен. Профинансируют праздник спонсоры партии.

Партийный корпоратив запланировали на 20 декабря, сообщил руководитель фракции «Слуга народа» в Раде Александр Корниенко.

В интервью блогеру Pavlovskynews он подтвердил информацию о проведении праздника в КВЦ «Парковый» и назвал ориентировочную его стоимость — до миллиона гривен.

Партия будет платить, конечно. Политическая партия имеет счет. Физические и юридические лица предоставляют нашей партии поддержку. За эти деньги партия проводила выборы и проводит текущую деятельность, — объяснил Корниенко.

Ночной клуб в КВЦ «Парковый» считается одним из самых дорогих в Киеве и Украине. Он расположен в центре столицы, оборудован даже вертолетной площадкой.

По данным журналистов Bihus.info, часть фирм, которые спонсировали пропрезидентскую партию в третьем квартале этого года, имеют «признаки фиктивности». СН получила более 100 млн грн поддержки от физических и юридических лиц. Журналисты утверждают, что один из «спонсоров» СН —ООО «Ярославова реклама».

Эта фирма перевела на счет партии 3,3 млн грн. Владелец фирмы — 22-летний Ярослав Кузка, который работает поваром в одном из ресторанов Киеве. Там он лепит хинкали, а по адресу, где зарегистрирована его компания, о такой фирме никогда не слышали.

«Ракурс» сообщал, что у Офиса президента на Банковой начали обустраивать каток.