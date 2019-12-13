Гроші Януковича в Швейцарії будуть і далі заморожені. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n130812-shveycariya-sche-na-rik-zamorozyla-koshty-yanukovycha.html

Ракурс

Швейцарія ще на рік продовжила термін дії замороження активів екс-президента України Віктора Януковича та осіб із його команди.

Таке рішення Федеральна рада Швейцарії прийняла 13 грудня. Замороженими залишаться кошти в сумі майже 70 млн швейцарських франків. Про це сьогодні повідомила прес-служба посольства Швейцарії в Києві у Twitter.

Сьогодні Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів екс-президента України Віктора Януковича та його оточення (близько 70 млн швейцарських франків). Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною, — йдеться у повідомленні.

Ці активи Януковича Швейцарія заморозила в 2014 році строком на три роки.

Як відомо, у січні 2019 року Януковича заочно засудили до 13 років в’язниці за статтею «Державна зрада». Восени цього року захист президента-втікача оголосив про намір Віктора Януковича повернутися в Україну.

Нагадаємо, у жовтні суд у Латвії ухвалив рішення про конфіскацію понад 30 млн дол., що можуть належати колишнім українським чиновникам, які керували державою за часів президента-втікача Віктора Януковича. Феміда визнала злочинним походження цих коштів. Їх заарештували в Латвії на початку 2015 року у межах запиту Генпрокуратури України про надання правової допомоги.