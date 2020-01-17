Суд арештував гроші оточення Януковича в МІБ. Фото: amazonaws.com

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Суд наклав арешт на 247 млн грн оточення колишнього президента Віктора Януковича у «Міжнародному інвестиційному банку».

Феміда 16 січня прийняла рішення про передачу цих коштів в управління АРМА та зобов’язала ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» перерахувати кошти на рахунки Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, повідомила сьогодні прес-служба Офісу генпрокурора.

У відомстві зазначили, що арешт на гроші був накладений ще 13 січня, а вже 16 січня суд прийняв рішення про передачу цієї суми в управління АРМА. Також повідомляється, що ці гроші були заарештовані у кримінальній справі щодо відмивання доходів за фінансовими операціями оточення Януковича. Наразі встановлюється, чи законно перебували кошти ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» на рахунках МІБ.

Наразі проводяться слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до легалізації незаконних доходів за фінансовими операціями на суму майже 84 млн дол.

Нагадаємо, 13 грудня 2019 року Швейцарія ще на рік продовжила термін дії замороження активів екс-президента України Віктора Януковича та осіб із його команди. Замороженими залишаться кошти в сумі майже 70 млн швейцарських франків.