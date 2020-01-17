Олександр Шумков, фото: «Укрінформ»

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Українського політв’язня Олександра Шумкова, якого в Росії вважають особистим охоронцем лідера «Правого сектору» Дмитра Яроша, знову посадили до штрафного ізолятора (ШІЗО) колонії, де його утримують.

Про це Шумков розповів у датованому 13 січня листі, адресованому латвійській активістці Тетяні Лазде, повідомляє агентство «Укрінформ».

Шумков зазначив, що до ШІЗО його відправили 10 січня на 11 діб за чергову відмову від роботи. До цього він два тижні пробув у загальному загоні, де разом з іншими в’язнями зустрів Новий рік, на відміну від новорічних свят 2018 та 2019 років, котрі провів в одиночній камері.

За словами Шумкова, інші арештанти зустріли його з повагою.

За тюремними принципами арештанти, які довгий час сидять «під дахом» і не виконують режимні вимоги адміністрації, заслуговують на повагу і шану, — зазначив Шумков.

Термін його ув’язнення спливає менш ніж за рік, тож він сподівається, що наступний Новий рік зустріне вже вдома.

Головне повернутися звідси живим, — наголосив політв’язень.

Шумков після початку російської агресії вступив до лав ЗСУ. Він зник наприкінці серпня 2017 року. 26 вересня того ж року стало відомо, що він перебуває на території Росії у Брянському СІЗО.

4 грудня 2018 року його засудили до чотирьох років ув’язнення. У країні-агресорі його звинувачують у діяльності «Правого сектору», яка була «направлена ​​проти інтересів Росії», а також у нібито залякуванні «проросійських жителів Херсонщини».

Нагадаємо, колишній заступник Яроша та екс-політв'язень Микола Карпюк розповів, як його у вересні виманили до Росії.