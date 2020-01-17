Касетний скандал розслідуватимуть правоохоронці. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n132215-kasetnyy-skandal-goncharuka-zelenskyy-vymagaie-nazvaty-prychetnyh-do-zlyvu-za-dva-tyjni.html

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Касетний скандал за участі прем'єр-міністра Олексія Гончарука розслідуватимуть правоохоронці. Президент України Володимир Зеленський сьогодні доручив за два тижні встановити причетних до запису та зливу в мережу скандальних розмов глави уряду з представниками Кабміну та Нацбанку України.

Про це було оголошено в п’ятницю, 17 січня, під час зустрічі Зеленського з керівниками Служби безпеки, Офісу генпрокурора, Міністерства внутрішніх справ, Антикорупційного бюро, Держбюро розслідувань та Управління держохорони, пише прес-служба глави держави.

Зеленський доручив за два тижні знайти того, хто здійснив запис і «розібратися з цим». Президент також вимагає в рамках кримінального провадження чітко встановити коло осіб, які були присутні під час записів скандальних розмов.

Окрім того, посилаючись на слова Гончарука, Зеленський зазначив, що зустріч, фрагмент запису якої було оприлюднено першим, тривала п’ять годин. А взагалі зустрічей у такому форматі було кілька.

Зеленський доручив також технічно забезпечити захист інформації, щоб унеможливити подібні інциденти у майбутньому.

Нагадаємо, сьогодні вранці Гончарук передав Зеленському свою заяву про відставку, хоча, за законом, мав подавати її до Верховної Ради. Після цього в парламенті було скасовано годину запитань до уряду, а Гончарук з’явився лише на кілька хвилин, щоби заявити, що піде у відставку лише після дозволу Зеленського, чим викликав обурення частини нардепів.

Днями у мережі з’явилися аудіозаписи, на яких нібито чинний глава українського уряду говорить, що президент Зеленський абсолютно не розуміє економічних процесів у країні, а також вигадує дивні пояснення щодо курсу валют і величезної дірки у бюджеті. Гончарук згодом прокоментував появу цих записів, заявивши про наявністю ворогів команди президента й уряду.