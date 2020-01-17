ВРУ приняла заявление о преследовании Маркива в Италии. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n132220-vru-prinyala-zayavlenie-o-presledovanii-nacgvardeyca-markiva-v-italii.html

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Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления № 2717 «О заявлении Верховной рады Украины в связи с уголовным преследованием старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива в Итальянской Республике».

Парламент считает, что дело Виталия Маркива продемонстрировало очевидные нарушения принципов верховенства права, гарантий на справедливый суд и презумпции невиновности. За постановление сегодня отдали голоса 323 народных депутата. Об этом говорится на сайте ВРУ.

В тексте постановления говорится о том, что «процесс проходил в глубоко антиукраинской атмосфере, доказательства стороны обвинения базировались на слухах и предубеждениях», а причастность российской стороны к преступлению не расследовалась.

ВРУ… категорически осуждает использование неприемлемых формулировок в материалах приговора, согласно которым украинская армия является «восставшими украинцами, захватившими «Карачун», утверждается, что «стрелять по гражданским было привычным способом действий украинской армии и НГУ», а военные действия на востоке Украины называются «продолжающейся гражданской войной», — указано в документе.

Напомним, в октябре суд города Павия признал украинского нацгвардейца Виталия Маркива виновным в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения. В ноябре Украина обжаловала решение суда города Павия. Рассмотрение апелляционной жалобы состоится в Апелляционном суде округа Ломбардия весной 2020 года.