ВРУ ухвалила заяву про переслідування Марківа в Італії. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n132220-vru-uhvalyla-zayavu-pro-peresliduvannya-nacgvardiycya-markiva-v-italiyi.html

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Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови № 2717 «Про заяву Верховної ради України у зв’язку з кримінальним переслідуванням старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа в Італійській Республіці».

Парламент вважає, що справа Віталія Марківа продемонструвала очевидні порушення принципів верховенства права, гарантій на справедливий суд та презумпції невинуватості. За постанову сьогодні віддали голоси 323 народні депутати. Про це йдеться на сайті ВРУ.

У тексті постанови йдеться про те, що «процес проходив у глибоко антиукраїнській атмосфері, докази сторони обвинувачення базувалися на чутках та упередженнях», а причетність російської сторони до злочину не розслідувалась.

ВРУ… категорично засуджує використання неприйнятних формулювань у матеріалах вироку, згідно з якими українська армія є «повсталими українцями, що захопили «Карачун», стверджується, що «стріляти по цивільних було звичним способом дій української армії та НГУ», а військові дії на сході України називаються «триваючою громадянською війною», — вказано у документі.

Нагадаємо, у жовтні суд міста Павія визнав українського нацгвардійця Віталія Марківа винним у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі в 2014 році. Марківа засудили до 24 років ув’язнення. У листопаді Україна оскаржила рішення суду міста Павія. Розгляд апеляційної скарги відбудеться в Апеляційному суді округу Ломбардія навесні 2020 року.