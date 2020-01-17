Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ВРУ ухвалила заяву про переслідування Марківа в Італії. Фото: 5 канал

Обвинувачення базується на чутках та упередженнях: ВРУ підтримала нацгвардійця Марківа в Італії

17 січ 2020, 15:47
999

Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови № 2717 «Про заяву Верховної ради України у зв’язку з кримінальним переслідуванням старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа в Італійській Республіці».

Парламент вважає, що справа Віталія Марківа продемонструвала очевидні порушення принципів верховенства права, гарантій на справедливий суд та презумпції невинуватості. За постанову сьогодні віддали голоси 323 народні депутати. Про це йдеться на сайті ВРУ.

У тексті постанови йдеться про те, що «процес проходив у глибоко антиукраїнській атмосфері, докази сторони обвинувачення базувалися на чутках та упередженнях», а причетність російської сторони до злочину не розслідувалась.

ВРУ… категорично засуджує використання неприйнятних формулювань у матеріалах вироку, згідно з якими українська армія є «повсталими українцями, що захопили «Карачун», стверджується, що «стріляти по цивільних було звичним способом дій української армії та НГУ», а військові дії на сході України називаються «триваючою громадянською війною», — вказано у документі.

Нагадаємо, у жовтні суд міста Павія визнав українського нацгвардійця Віталія Марківа винним у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі в 2014 році. Марківа засудили до 24 років ув’язнення. У листопаді Україна оскаржила рішення суду міста Павія. Розгляд апеляційної скарги відбудеться в Апеляційному суді округу Ломбардія навесні 2020 року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Протестні настрої в Україні зросли — соцопитування (ІНФОГРАФІКА)

У грудні 2019 року в акціях соціального протесту готові були брати участь 48% дорослих українських громадян. Найвищий рівень готовності до участі в акціях протесту спостерігався у східних регіонах

Новини України
17:27

Близькі до Авакова бізнесмени з порушенням отримали дозвіл копати золото на Кіровоградщині — «Схеми» (ІНФОГРАФІКА, ВІДЕО)

Компанії «Ліра Майн Мінералз» і «Таурус Інфініті», які пов’язані з оточенням міністра Авакова, восени 2019 року отримали від Держгеонадр спецдозволи на видобуток коштовних руд на Кіровоградщині, порушивши при цьому процедуру подачі документів

Новини України
17:14

Відставка Гончарука: що відбулося (ФОТО, ВІДЕО)

Раніше сьогодні на вимогу очільників парламентських фракцій прем'єр-міністр Олексій Гончарук із запізненням прибув до Верховної Ради. Зранку міністри не з’явилися до парламенту на «годину запитань до уряду». «Ракурс» стежив за подіями в Раді

Новини України
14:25