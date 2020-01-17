Siri вмикає естонцям і литовцям гімн СРСР

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Ракурс

Гімн Радянського Союзу вмикає мешканцям Естонії і Литви голосовий помічник Siri, коли ті дають йому завдання увімкнути національний гімн їхніх країн. Так, на запит «Привіт, Сірі, увімкни мені національний гімн Естонії на Spotify» голосовий помічник відповідає: «Ось «Національний гімн СРСР».

Така ж проблема спостерігається і в Литві. Про це пишуть користувачі соцмереж, публікуючи скріншоти відповідей голосового помічника.

Своє обурення висловив і колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес. Він тегнув у Twitter компанію Apple і написав, що Siri пропонує йому послухати гімн країни, яка перестала існувати 28 років тому.

Окрім того, The Times пише, що подібна проблема була помічена і у Фінляндії. Там місцевий житель попросив Siri увімкнути гімн його країни, а почув саундтрек до фільму «Золото».

Чим спричинена така помилка, наразі невідомо. Зазначається, що проблема може бути у взаємодії з музичним сервісом Spotify.

Редакція «Ракурсу» вирішила перевірити, чи є така проблема на території України. При запиті: «Сірі, який в Естонії національний гімн?» голосовий помічник відповів: «Національний гімн Естонії — Mu isamaa, mu õnn ja rõõm (Моя батьківщина, моє щастя і радість)».

Нагадаємо, в Україні частково запрацював музичний сервіс Spotify, проте мобільний додаток у Google Play і AppStore досі встановити не можна.