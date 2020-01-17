Siri включает эстонцам и литовцам гимн СССР вместо их собственного. Коллаж: RuBaltic.Ru

https://racurs.ua/n132219-souz-nerushimyy-siri-vkluchaet-estoncam-i-litovcam-gimn-sssr-vmesto-ih-sobstvennogo-foto.html

Ракурс

Гимн Советского Союза включает жителям Эстонии и Литвы голосовой помощник Siri, когда те дают ему задачу включить национальный гимн их стран. Так, на запрос «Привет, Сири, включи мне национальный гимн Эстонии на Spotify» голосовой помощник отвечает: «Вот «Национальный гимн СССР».

Такая же проблема наблюдается и в Литве. Об этом пишут пользователи соцсетей, публикуя скриншоты ответов голосового помощника.

Свое негодование высказал и бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Он тэгнул в Twitter компанию Apple и написал, что Siri предлагает ему послушать гимн страны, которая перестала существовать 28 лет назад.

Кроме того, The Times пишет, что подобная проблема была замечена и в Финляндии. Там местный житель попросил Siri включить гимн его страны, а услышал саундтрек к фильму «Золото».

Чем вызвана такая ошибка, пока неизвестно. Предполагается, что проблема может быть во взаимодействии с музыкальным сервисом Spotify.

Редакция «Ракурса» решила проверить, есть ли такая проблема на территории Украины. При запросе: «Сири, какой в Эстонии национальный гимн?» голосовой помощник ответил: «Национальный гимн Эстонии — Mu isamaa, mu õnn ja rõõm (Моя родина, мое счастье и радость)».

Напомним, в Украине частично заработал музыкальный сервис Spotify, однако мобильное приложение в Google Play и AppStore до сих пор установить нельзя.