Количество судей Верховного суда могут сократить вдвое, фото: «Юридический вестник Украины»

https://racurs.ua/n132218-destabilizaciya-raboty-i-znachitelnoe-zamedlenie-rassmotreniya-del-v-verhovnom-sude-rasskazali.html

Ракурс

В Верховном суде (ВС) рассказали о последствиях, которые могут иметь для работы этого учреждения предусмотренные так называемой «судебной реформой Зеленского» нововведения.

Об этом председатель ВС Валентина Данишевская заявила вчера во время рассмотрения в Конституционном суде представления ВСУ относительно отдельных положений судебной реформы, сообщает портал «Судебная власть Украины».

Данишевская отметила, что не был заранее проведен анализ возможного влияния этих законодательных изменений на судебную власть.

Несбалансированное, необоснованное и произвольное вмешательство в деятельность судебной системы означает фактическое ограничение доступа к суду из-за дестабилизации деятельности судебных органов, — отметила Данишевская, представляя в КСУ позицию пленума Верховного суда.

Так, одним из самых спорных нововведений является сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 судей. По словам Данишевской, в таком случае сроки рассмотрения дел в ВС сначала значительно вырастут из-за необходимости переформатирования коллегий, палат и повторного распределения дел между судьями.

Данишевская подчеркнула, что ВС уже сегодня чрезмерно перегружен делами. За время своей деятельности с 15 декабря 2017 года он получил более 250 тыс. дел, а рассмотрел 192 тыс.

При этом в среднем 360 обращений мы получаем в день, — подчеркнула глава ВС.

Также, по ее словам, создание у судей впечатления, что политические органы имеют полномочия решать, оставлять ли их в должностях, несет угрозу независимости суда.

Напомним, КСУ вчера начал рассмотрение представления ВСУ относительно отдельных положений судебной реформы.