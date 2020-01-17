Взятка. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/n132216-v-harkove-zaderjan-prokuror-pri-poluchenii-vzyatki-v-summe-3-5-tys-doll-gbr.html

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Прокурор одной прокуратур города Харькова был задержан 17 января следователями Государственного бюро расследований (ГБР) при получении неправомерной выгоды в сумме 3,5 тыс. долл.

О задержании сообщила пресс-служба ГБР.

По предварительной информации ГБР, прокурор требовал и получил от гражданина взятку в сумме 3,5 тыс. долл. за свою позицию в судебных прениях относительно назначения ему наказания, не связанного с лишением свободы за нанесение тяжких телесных повреждений.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора. Оперативное сопровождение обеспечивает Служба безопасности Украины.

В случае доказательства вины, прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.