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Взятка. Фото: ГолосUA

В Харькове на взятке в 3,5 тыс. долл. задержан прокурор — ГБР

17 янв 2020, 15:05
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Прокурор одной прокуратур города Харькова был задержан 17 января следователями Государственного бюро расследований (ГБР) при получении неправомерной выгоды в сумме 3,5 тыс. долл.

О задержании сообщила пресс-служба ГБР.

Задержание прокурора. Фото: ГБР

По предварительной информации ГБР, прокурор требовал и получил от гражданина взятку в сумме 3,5 тыс. долл. за свою позицию в судебных прениях относительно назначения ему наказания, не связанного с лишением свободы за нанесение тяжких телесных повреждений.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора. Оперативное сопровождение обеспечивает Служба безопасности Украины.

В случае доказательства вины, прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Источник: Ракурс


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