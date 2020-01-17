Хабар. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/ua/n132216-u-harkovi-zatrymano-prokurora-za-otrymannya-habara-v-sumi-3-5-tys-dol-dbr.html

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Прокурор однієї прокуратур міста Харкова був затриманий 17 січня слідчими Державного бюро розслідувань (ДБР) під час одержання неправомірної вигоди в сумі 3,5 тис. дол.

Про затримання повідомила прес-служба ДБР.

За попередньою інформацією ДБР, прокурор вимагав та отримав від громадянина хабар в сумі 3,5 тис. дол. за свою позицію у судових дебатах щодо призначення йому покарання, не пов’язаного з позбавленням волі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід забезпечує Служба безпеки України.

У разі доведення провини, прокурору загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років із конфіскацією майна, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.