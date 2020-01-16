Хабар. Фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n132132-kerivnyk-ustanovy-nacionalnogo-kosmichnogo-agentstva-pogoriv-na-habari-foto.html

Ракурс

Затриманий під час отримання хабара в розмірі 3 тис. дол. начальник оздоровчо-профілактичного центру «Мрія» Національного центру управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України. Затримання проводили слідчі Державного бюро розслідувань за сприяння військової прокуратури.

Про затримання чиновника повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За попередньою інформацією, чиновник вимагав у підприємця 5 тис. дол. за укладення договору про оренду дев’яти літніх будиночків терміном на 49 років із подальшою їх приватизацією разом із земельною ділянкою, що належить оздоровчо-профілактичному центру.

Чиновник був затриманий під час отримання першого траншу хабара в сумі 3 тис. дол. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри, обрання запобіжного заходу у виді утримання під вартою, а також відсторонення від займаної посади.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі) та ч. 3 ст. 410 КК України (привласнення військового майна).

Як раніше писав «Ракурс», виконуючий обов’язки керівника Головного управління Державної податкової служби Одеської області був викритий у пропозиції та наданні 25 тис. дол. неправомірної вигоди керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури.