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Макрон про агресію РФ: Ми відреагували на захоплення України, але чекати вирішення заморожених конфліктів можна довго, фото: Flickr- Jacques Paquier

Макрон про агресію РФ: Ми відреагували на захоплення України, але чекати вирішення заморожених конфліктів можна довго

16 січ 2020, 12:44
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Еммануель Макрон, президент Франції, прокоментував агресію Російської Федерації проти України.

Глава французької держави прийняв журналістів в Єлисейському палаці. Він відповів на запитання кореспондента «Нової газети» про війну Росії проти України.

Чиновник зазначив, що «архітектура спільної європейської безпеки» залежить від взаємин з партнерами. Відкритість у цьому випадку, на його думку, виступає певною гарантією появи негативних тенденцій.

Росія захопила Україну, і ми вжили заходів, — заявив президент Франції.

Макрон вважає, що вирішення заморожених конфліктів можна чекати довго. Для швидкого результату слід вжити необхідних заходів.

Це є певною грою, але не нашою, — додав французький лідер.

Зустріч з представниками преси відбулась 15 січня. На заході були присутні 150 журналістів з різних країн.

Раніше Еммануель Макрон провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним і канцлером ФРН Ангелою Меркель. Сторони обговорювали можливість врегулювання конфлікту на Донбасі.


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