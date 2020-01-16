Макрон об агрессии РФ: Мы отреагировали на захват Украины, но ждать решения замороженных конфликтов можно долго, фото: Flickr- Jacques Paquier

https://racurs.ua/n132131-makron-ob-agressii-rf-my-otreagirovali-na-zahvat-ukrainy-no-jdat-resheniya-zamorojennyh.html

Ракурс

Эммануэль Макрон, президент Франции, прокомментировал агрессию Российской Федерации против Украины.

Глава французского государства принял журналистов в Елисейском дворце. Он ответил на вопрос корреспондента «Новой газеты» о войне России против Украины.

Чиновник отметил, что «архитектура общей европейской безопасности» зависит от взаимоотношений с партнерами. Открытость в этом случае, по его мнению, выступает некой гарантией появления негативных тенденций.

Россия захватила Украину, и мы приняли меры, — заявил президент Франции.

Макрон считает, что решения замороженных конфликтов можно ждать долго. Для быстрого результата следует предпринимать необходимые меры.

Это является определенной игрой, но не нашей, — добавил французский лидер.

Встреча с представителями прессы состоялось 15 января. На мероприятии присутствовали 150 журналистов из десятков стран.

Ранее Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Стороны обсуждали возможность урегулирования конфликта на Донбассе.