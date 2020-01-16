Юрий Корявченков, фото: «112 Украина»

https://racurs.ua/n132130-nardepa-uzika-poymali-na-narushenii-pdd-video.html

Ракурс

Народного депутата Юрия Корявченкова, более известного как «Юзик» из номеров шоу «Вечерний квартал», поймали на нарушении правил дорожного движения.

Его автомобиль пересек двойную сплошную линию. Видео инцидента опубликовал в своем Telegram-канале народный депутат Антон Поляков, которого осенью прошлого года исключили из состава фракции «Слуга народа».

На видео можно увидеть, как журналист подходит к автомобилю Prado с просьбой предоставить комментарий. Однако в результате автомобиль резко трогается с места и уезжает на расположенеую рядом дорогу, где и пересекает двойную сплошную линию.

Стоит отметить, что на видео нельзя четко разглядеть, кто именно находится за рулем автомобиля, видно только силуэт водителя.

«Слугам» народа все можно. Особенно Юзику. Сплошная так сплошная! Наверное летел спасать своего премьера, — прокомментировал видео Поляков.

Стоит добавить, что в декабре прошлого года Корявченков попал в еще один инцидент с автотранспортом. 9 декабря он своей припаркованной машине заблокировал проезд пожарной машины к месту трагического пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

На соответствующем видео можно увидеть, что нардеп, увидев, что блокирует своим припаркованным автомобилем проезд пожарной машины, подбежал к своему транспортному средству и поехал с места инцидента.

Напомним, в декабре 2018 года автомобиль депутата Верховной Рады попал в ДТП в Киеве.