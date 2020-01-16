Юрій Корявченков, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n132130-nardepa-uzyka-spiymaly-na-porushenni-pdr-video.html

Ракурс

Народного депутата Юрія Корявченкова, більш відомого як «Юзик» з номерів шоу «Вечірній квартал», спіймали на порушенні правил дорожнього руху.

Його автомобіль перетнув подвійну суцільну лінію. Відео інциденту опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат Антон Поляков, якого восени минулого року виключили зі складу фракції «Слуга народу».

На відео можна побачити, як журналіст підходить до автомобіля Prado з проханням надати коментар. Однак в результаті автівка різко рушає з місця й виїжджає на розташовано поряд дорогу, де й перетинає подвійну суцільну смугу.

Варто зазначити, що на відео не можна чітко розгледіти, хто саме перебуває за кермом автомобіля, видно лише силует водія.

«Слугам» народу все можна. Особливо Юзику. Суцільна так суцільна! Напевно летів рятувати свого прем'єра, — прокоментував відео Поляков.

Варто додати, що в грудні минулого року Корявченкова потрапив у ще один інцидент із автотранспортом. 9 грудня він своєю припаркованою автівкою заблокував проїзд пожежної машини до місця трагічної пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

На відповідному відео можна побачити, що нардеп, побачивши, що блокує своїм припаркованим автомобілем проїзд пожежної машини, підбіг до свого транспортного засобу й поїхав з місця інциденту.

Ще один інцидент із Корявченковим стався кілька днів тому біля Верховної Ради — він під вигуки «Ганьба!» втік від активістів, котрі виступають проти земельної реформи.

Нагадаємо, в грудні 2018 року автомобіль депутата Верховної Ради потрапив у ДТП в Києві.