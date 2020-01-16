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Ракурс
Взятка. Фото: Офис генпрокурора

Руководитель учреждения Национального космического агентства погорел на взятке (ФОТО)

16 янв 2020, 12:46
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Задержан при получении взятки в размере 3 тыс. долл. начальник оздоровительно-профилактического центра «Мечта» Национального центра управления и испытаний космических средств Государственного космического агентства Украины. Задержание проводили следователи Государственного бюро расследований при содействии военной прокуратуры.

О задержании чиновника сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Задержание чиновника. Фото: ГБР

По предварительной информации, чиновник требовал у предпринимателя 5 тыс. долл. за заключение договора об аренде девяти летних домиков сроком на 49 лет с дальнейшей их приватизацией вместе с земельным участком, который принадлежит оздоровительно-профилактическому центру.

Задержание чиновника. Фото: ГБР

Чиновник был задержан во время получения первого транша взятки в сумме 3 тыс. долл. В настоящее время решается вопрос об объявлении ему подозрения, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения от занимаемой должности.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение) и ч. 3 ст. 410 УК Украины (присвоение военного имущества).

Как ранее писал «Ракурс», исполняющий обязанности руководителя Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области был уличен в предложении и предоставлении 25 тыс. долл. неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

Источник: Ракурс


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