Кількість суддів Верховного суду можуть скоротити вдвоє, фото: «Юридичний вісник України»

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У Верховному суді (ВС) розповіли про наслідки, які можуть мати для роботи цієї установи передбачені так званою «судовою реформою Зеленського» нововведення.

Про це голова ВС Валентина Данішевська заявила вчора під час розгляду у Конституційному суді подання ВСУ щодо окремих положень судової реформи, повідомляє портал «Судова влада України».

Данішевська зазначила, що не було заздалегідь проведено аналізу можливого впливу цих законодавчих змін на судову владу.

Незбалансоване, необґрунтоване та свавільне втручання в діяльність судової системи означає фактичне обмеження доступу до суду через дестабілізацію діяльності судових органів, — наголосила Данішевська, представляючи в КСУ позицію пленуму Верховного суду.

Так, одним із найбільш спірних нововведень є скорочення складу Верховного суду з 200 до 100 суддів. За словами Данішевської, в такому разі строки розгляду справ у ВС спочатку значно зростуть через необхідність переформатування колегій, палат та повторного розподілу справ між суддями.

Данішевська наголосила, що ВС вже сьогодні надмірно перевантажений справами. За час своєї діяльності з 15 грудня 2017 року він отримав понад 250 тис. справ, а розглянув 192 тис. «При цьому в середньому 360 звернень ми отримуємо на день», — наголосила голова ВС.

Також, за її словами, створення у суддів враження, що політичні органи мають повноваження вирішувати, чи залишати їх на посадах, несе загрозу незалежності суду.

Нагадаємо, КСУ вчора розпочав розгляд подання ВСУ щодо окремих положень судової реформи.