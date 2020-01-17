Зеленський оголосив ультиматум Гончаруку, фото — Главком

https://racurs.ua/ua/n132238-dau-vam-shans-zelenskyy-ne-pryynyav-vidstavku-goncharuka-i-ogolosyv-yomu-ultymatum-video.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський 17 січня провів зустріч із прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком. Він не прийняв відставку керівника Кабміну, але пояснив, чого вимагає від Гончарука.

Даю вам шанс. Якщо ви вирішите ті питання, які турбують суспільство… Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно й політично, — заявив президент на початку розмови.

Зеленський пригадав «останні скандали і конфліктні ситуації». У розмові, яка відбувалася під об'єктивом камери прес-служби на Банковій, він надав Гончаруку шанс, але розповів, що має зробити прем'єр.

Із Гончаруком президент обговорив оптимізацію роботи Кабміну, нарахування зарплат міністрам і топ-менеджерам державних компаній, звільнення очільників міністерств, які не досягли реальних результатів, а також налагодження діалогу з парламентом.

В Офіс президента прем'єр має подати коцепцію щодо зарплат топ-чиновників. Йдеться, за словами глави держави, про «нормальну заробітну плату» для сучасної країни.

Коли піднімете цю економіку, можете збільшувати і зарплати, — заявив Зеленський.

Окремо Зеленський наказав «розібратися» із відсотками, які отримають топ-менеджери «Нафтогазу». Щодо зарплат міністрів, то глава держави Зеленський натякнув, що готовий «попрощатися» із міністрами, які не погодяться із запропонованими Гончаруком зарплатами.

Треба знайти слабкі місця і замінити керівників відповідно до їхніх професійних даних, — йдеться у відео, яке оприлюднила прес-служба Офісу президента.

Ще одна вимога Зеленського стосується діалогу Кабмміну із нардепами, оскільки, за словами глави держави, «наші депутати не завжди розуміють суті нововведень, які пропонуються урядом».

Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський доручив за два тижні встановити причетних до запису та зливу в мережу скандальних розмов глави уряду з представниками Кабміну та Нацбанку України.

Сьогодні Гончарук подав президенту України заяву про відставку.