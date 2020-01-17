Зеленский объявил ультиматум Гончаруку, фото — Главком

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Ракурс

Президент Владимир Зеленский 17 января провел встречу с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. Он не принял отставку руководителя Кабмина, но объяснил, чего требует от Гончарука.

Даю вам шанс. Если вы решите те вопросы, которые беспокоят общество… Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически, — заявил президент в начале разговора.

Зеленский вспомнил «последние скандалы и конфликтные ситуации». В разговоре, который проходил под объективом камеры прес-службы на Банковой, он предоставил Гончарук шанс, но рассказал, что должен сделать премьер.

С Гончаруком президент обсудил оптимизацию работы Кабмина, начисление зарплат министрам и топ-менеджерам государственных компаний, увольнение руководителей министерств, не достигших реальных результатов, а также налаживание диалога с парламентом.

В Офис президента премьер в начале февраля должен подать коцепцию относительно зарплат топ-чиновников. Речь идет, по словам главы государства, о «нормальной заработной плате» для современного состояния страны.

Когда поднимете эту экономику, можете увеличивать и зарплаты, — заявил Зеленский.

Отдельно Зеленский приказал «разобраться» с процентами, которые получат топ-менеджеры «Нафтогаза» за победу в Стокгольмском арбитраже. Глава государства Зеленский намекнул, что готов «попрощаться» с министрами, которые не согласятся с предложенными Гончаруком зарплатами.

Надо найти слабые места и заменить руководителей в соответствии с их профессиональными данными, — говорится в видео, которое обнародовала пресс-служба Офиса президента.

Еще одно требование Зеленского касается диалога Кабммину с нардепами, поскольку, по словам главы государства, «наши депутаты не всегда понимают сути нововведений, предлагаемых правительством».

Напомним, что сегодня Гончарук подал президенту заявление об отставке, а Зеленский поручил за две недели установить причастных к записи и сливу в сеть скандальных разговоров главы правительства с представителями Кабмина и Нацбанка.