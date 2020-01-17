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Отставка Гончарука: реакция Верховной Рады, министров и пользователей соцсетей

Отставка Гончарука: что произошло (ФОТО, ВИДЕО)

17 янв 2020, 14:25
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Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, на своей странице в Фейсбук в пятницу, 17 января, сообщил, что написал заявление об отставке «и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент». Напомним, что согласно закону «О Кабинете министров Украины», сложение полномочий главы правительства влечет за собой отставку всего Кабмина. Позже Офис президента подтвердил получение заявления об отставке.

Заявление Офиса президента в Фейсбук

Впоследствии Гончарук по требованию глав парламентских фракций с опозданием все же прибыл в Верховную Раду и выступил с коротким заявлением о своей возможной отставке.

Правительство продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент Владимир Зеленский не примет решение, кто на каких позициях в большой команде может работать. Это политическое решение, которое мы ожидаем от нашего лидера, — заявил Гончарук, несколько раз вспомнив о Зеленском, благодаря которому «нардепам партии „Слуга народа“ удалось попасть в Раду».

Также глава правительства похвалил парламент, назвал команду Зеленского «крутыми», и покинул трибуну под крики «ганьба» и аплодисменты.

Ранее в пятницу спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что в связи с написанием заявления об отставке Гончаруком, в Кабмине идут консультации, поэтому на традиционом «часе вопросов к правительству» будет присутствовать только министр иностранных дел Вадим Пристайко. Глава МИД свое выступление посвятил авиакатастрофе украинского самолета в Иране.

В то же время ряд депутатов планировали задать несколько вопросов премьеру Гончаруку, однако Разумков заявил, что отведенное время на вопросы к правительству уже исчерпано. Отметим, что традиционно на пленарном заседании украинского парламента в пятницу проходит «час вопросов к правительству», во время которого представители Кабмина рассказывают о своих успехах и отвечают на вопросы нардепов. В свою очередь, информация об отставке Гончарука затмила разбор скандала вокруг министерских премий.

Нардеп Сюмар в Фейсбук

Пустые стулья, где обычно сидят министры / Фото: Сюмар в Фейсбук

В ходе заседания Рады депутат от БПП Ирина Геращенко напомнила, что в России премьер-министр пишет заявление на имя президента, а в Украине он должен подавать заявление на имя главы Верховной Рады. Также оппозиционные парламентарии заявили, что они планировали заслушать объяснения представителей Кабмина о крупных премиях (начисленных накануне Нового года министрам), искусственном занижении курса доллара и заявлении об отставке Гончарука, которую премьер передал президенту Владимиру Зеленскому вместо спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Нардепы назвали такой поступок премьера «неуважением к парламентаризму». И хотя сам Гончарук уверял, что заявление оформлено в верный способ, Разумков подтвердил, что никаких документов он не получал.

Дмитрий Разумков / Фото: Скриншот заседания Рады

Сообщение Команды Зеленского в Телеграм

Впоследствии, вице-спикер Руслан Стефанчук поставил на голосование вопрос об отмене перерыва с 12.00 до 12.30, чтобы депутаты успели поработать в Раде дольше. Кроме этого, нардепы решили в последний рабочий день этой сессии кратко рассмотреть депутатские запросы, а также до 30 мин сократить рубрику «Разное». Эти предложения поддержало монобольшинство — фракция «Слуга народа». Таким образом представители Кабинета министров избежали вопросов от нардепов относительно премий.

Фото: Скриншот YouTube-канала Рады

За 28 лет это был первый случай, когда Кабмин в полном составе как коллективный орган не явился на «час вопросов к правительству». Так же абсолютный позор, что премьер благодарит президента, а не народ, который избрал этот парламент. Очень жаль, что общество было введено в заблуждение. И то, что мы сегодня услышали от правительства, что солнце восходит и садится благодаря Банковой, а не народу…, — заявила нардеп Геращенко.

Ирина Геращенко / Фото: Скриншот YouTube-канала Рады

И даже сегодняшние вопросы о зарплатах, премиях, от которых убежало правительство… Это закончится взрывом… В стране, где почтальон и глава «Укрпочты» получают зарплаты и премии, которые отличаются в тысячи раз. Этот вопрос надо урегулировать, — сказал нардеп Сергей Соболев от «Батькивщины».

Сергей Соболев / Фото: Скриншот YouTube-канала Рады

Впоследствии нардепы вернулись к голосованию и отозвали Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и избрали вместо него «слугу народа» Александра Мережко. Также Владимира Вьятровича избрали в состав комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Кроме этого, был принят за основу проект закона, регламентирующий внесение изменений в закон «О местном самоуправлении в Украине», в частности позволяющий Кабмину определять административные центры и территории территориальных общин. Также был принят в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона «О предотвращении коррупции».

Фото: Скриншот YouTube-канала Рады

Между тем, пока нардепы работали в сессионном зале, ряд министров, которые не явились в Раде на «час вопросов к правительству», а также топ-чиновников министерств, в соцсетях обнародовали слова поддержки Гончаруку и Кабмину. В частности, поддержку Гончаруку и желание продолжать работать высказали министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Министр образования и науки Украины Анна Новосад

В то же время народные депутаты и политологи скептически отнеслись к такому поступку Гончарука, назвав его «формой извинения перед Зеленским».

Реакция соцсетей / Фото: Скрин Фейсбук

Напомним, 16 января парламент принял постановление о календарном плане проведения третьей сессии ВР девятого созыва № 2745. Сегодня, 17 января, нардепы провели последнее пленарною заседание, вторую сессию Рады закроют 24 января, а работать вернутся только 4 февраля. Третья сессия продлится до 17 июля 2020 года. В проекте календарного плана предусмотрено 12 недель пленарных заседаний Верховной Рады, семь недель — работы в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях, пять недель — для работы нардепов с избирателями, 12 часов — для «часа вопросов к правительству».

Источник: Ракурс


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