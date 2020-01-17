Отставка Гончарука: реакция Верховной Рады, министров и пользователей соцсетей

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Ракурс

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, на своей странице в Фейсбук в пятницу, 17 января, сообщил, что написал заявление об отставке «и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент». Напомним, что согласно закону «О Кабинете министров Украины», сложение полномочий главы правительства влечет за собой отставку всего Кабмина. Позже Офис президента подтвердил получение заявления об отставке.

Впоследствии Гончарук по требованию глав парламентских фракций с опозданием все же прибыл в Верховную Раду и выступил с коротким заявлением о своей возможной отставке.

Правительство продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент Владимир Зеленский не примет решение, кто на каких позициях в большой команде может работать. Это политическое решение, которое мы ожидаем от нашего лидера, — заявил Гончарук, несколько раз вспомнив о Зеленском, благодаря которому «нардепам партии „Слуга народа“ удалось попасть в Раду».

Также глава правительства похвалил парламент, назвал команду Зеленского «крутыми», и покинул трибуну под крики «ганьба» и аплодисменты.

Ранее в пятницу спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что в связи с написанием заявления об отставке Гончаруком, в Кабмине идут консультации, поэтому на традиционом «часе вопросов к правительству» будет присутствовать только министр иностранных дел Вадим Пристайко. Глава МИД свое выступление посвятил авиакатастрофе украинского самолета в Иране.

В то же время ряд депутатов планировали задать несколько вопросов премьеру Гончаруку, однако Разумков заявил, что отведенное время на вопросы к правительству уже исчерпано. Отметим, что традиционно на пленарном заседании украинского парламента в пятницу проходит «час вопросов к правительству», во время которого представители Кабмина рассказывают о своих успехах и отвечают на вопросы нардепов. В свою очередь, информация об отставке Гончарука затмила разбор скандала вокруг министерских премий.

В ходе заседания Рады депутат от БПП Ирина Геращенко напомнила, что в России премьер-министр пишет заявление на имя президента, а в Украине он должен подавать заявление на имя главы Верховной Рады. Также оппозиционные парламентарии заявили, что они планировали заслушать объяснения представителей Кабмина о крупных премиях (начисленных накануне Нового года министрам), искусственном занижении курса доллара и заявлении об отставке Гончарука, которую премьер передал президенту Владимиру Зеленскому вместо спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Нардепы назвали такой поступок премьера «неуважением к парламентаризму». И хотя сам Гончарук уверял, что заявление оформлено в верный способ, Разумков подтвердил, что никаких документов он не получал.

Впоследствии, вице-спикер Руслан Стефанчук поставил на голосование вопрос об отмене перерыва с 12.00 до 12.30, чтобы депутаты успели поработать в Раде дольше. Кроме этого, нардепы решили в последний рабочий день этой сессии кратко рассмотреть депутатские запросы, а также до 30 мин сократить рубрику «Разное». Эти предложения поддержало монобольшинство — фракция «Слуга народа». Таким образом представители Кабинета министров избежали вопросов от нардепов относительно премий.

За 28 лет это был первый случай, когда Кабмин в полном составе как коллективный орган не явился на «час вопросов к правительству». Так же абсолютный позор, что премьер благодарит президента, а не народ, который избрал этот парламент. Очень жаль, что общество было введено в заблуждение. И то, что мы сегодня услышали от правительства, что солнце восходит и садится благодаря Банковой, а не народу…, — заявила нардеп Геращенко.

И даже сегодняшние вопросы о зарплатах, премиях, от которых убежало правительство… Это закончится взрывом… В стране, где почтальон и глава «Укрпочты» получают зарплаты и премии, которые отличаются в тысячи раз. Этот вопрос надо урегулировать, — сказал нардеп Сергей Соболев от «Батькивщины».

Впоследствии нардепы вернулись к голосованию и отозвали Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и избрали вместо него «слугу народа» Александра Мережко. Также Владимира Вьятровича избрали в состав комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Кроме этого, был принят за основу проект закона, регламентирующий внесение изменений в закон «О местном самоуправлении в Украине», в частности позволяющий Кабмину определять административные центры и территории территориальных общин. Также был принят в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона «О предотвращении коррупции».

Между тем, пока нардепы работали в сессионном зале, ряд министров, которые не явились в Раде на «час вопросов к правительству», а также топ-чиновников министерств, в соцсетях обнародовали слова поддержки Гончаруку и Кабмину. В частности, поддержку Гончаруку и желание продолжать работать высказали министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр образования и науки Украины Анна Новосад.

В то же время народные депутаты и политологи скептически отнеслись к такому поступку Гончарука, назвав его «формой извинения перед Зеленским».

Напомним, 16 января парламент принял постановление о календарном плане проведения третьей сессии ВР девятого созыва № 2745. Сегодня, 17 января, нардепы провели последнее пленарною заседание, вторую сессию Рады закроют 24 января, а работать вернутся только 4 февраля. Третья сессия продлится до 17 июля 2020 года. В проекте календарного плана предусмотрено 12 недель пленарных заседаний Верховной Рады, семь недель — работы в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях, пять недель — для работы нардепов с избирателями, 12 часов — для «часа вопросов к правительству».