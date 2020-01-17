Відставка Гончарука: реакція Верховної Ради, міністрів та користувачів соцмереж

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Ракурс

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, на своїй сторінці у Фейсбук в п’ятницю, 17 січня, зазначив, що написав заяву про відставку «та передав її президенту Володимиру Зеленському з правом внесення в парламент». Зауважимо, що відповідно до закону «Про Кабінет міністрів України», складення повноважень очільника уряду тягне за собою відставку Кабміну. Офіс президента підтвердив отримання заяви про відставку.

Згодом Гончарук на вимогу очільників парламентських фракцій із запізненням прибув до Верховної Ради та виступив з короткою заявою щодо своєї можливої відставки.

Уряд продовжує працювати у штатному режимі до того моменту, поки президент Володимир Зеленський не прийме рішення, хто на яких позиціях у великій команді може працювати. Це політичне рішення, яке ми очікуємо від нашого лідера, — заявив Гончарук, кілька разів згадавши про Зеленського, завдяки якому нардепам партії «Слуга народу» вдалося потрапити до Ради.

Також глава уряду похвалив парламент, назвавши команду Зеленського «крутими», та покинув трибуну під крики «ганьба» та оплески. Раніше у п’ятницю головуючий Дмитро Разумков заявив, що у зв’язку із написанням заяви про відставку Олексієм Гончаруком, у Кабміні тривають консультації, тому на «годині запитань до уряду» буде присутній лише міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Глава МЗС розповів депутатам про розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.

Водночас низка депутатів планували поставити кілька запитань прем'єру Гончаруку, проте Разумов заявив, що відведений час на запитання до уряду вже вичерпано. Зауважимо, що традиційно на пленарному засіданні українського парламенту у п’ятницю відбувається «година запитань до уряду», під час якої представники Кабміну розповідають про свої успіхи та відповідають на запитання нардепів.

Окрім цього, депутат від БПП Ірина Геращенко нагадала, що в Росії прем'єр-міністр пише заяву на ім’я президента, а в Україні він має подавати заяву на ім’я глави Верховної Ради. Також опозиційні парламентарі заявили, що вони планували заслухати пояснення представників Кабміну щодо великих премій, нарахованих напередодні Нового року міністрам, штучного заниження курсу долара і заяви про відставку Гончарука, яку прем'єр передав президенту Володимиру Зеленському замість спікера Ради Дмитра Разумкова.

Нардепи назвали такий вчинок прем'єра «неповагою до парламентаризму». І хоча сам Гончарук запевняв, що заява оформлена у вірний спосіб, Разумков підтвердив, що жодних документів не отримував.

Згодом, віце-спікер Руслан Стефанчук поставив на голосування питання про скасування перерви з 12.00 до 12.30, щоб депутати мали час попрацювати у Раді довше. Окрім цього, нардепи вирішили в останній робочий день цієї сесії коротко розглянути депутатські запити, а також до 30 хв скоротити рубрику «Різне». Ці пропозиції підтримала монобільшість — фракція «Слуга народу». Таким чином представники Кабінету міністрів змогли уникнути запитань від нардепів щодо премій, курсу долара та відставки Гончарука.

За 28 років це був перший випадок, коли уряд у повному складі як колективний орган не з’явився на «годину запитань до уряду». Так само абсолютна ганьба, що прем'єр дякує президенту, а не народові, який обрав цей парламент. Дуже шкода, що суспільство було введено в оману. І те, що ми сьогодні почули від уряду, що сонце сходить і сідає завдяки Банковій, а не народу…, — заявила нардеп Геращенко.

І навіть сьогоднішні запитання про зарплати, премії, від яких втік уряд… Це закінчиться вибухом… В країні, де листоноша та керівник «Укрпошти» отримують зарплати і премії, які відрізняються у тисячі разів. Це питання треба врегулювати, — сказав нардеп Сергій Соболєв від «Батьківщини».

Згодом нардепи повернулися до голосування та відкликали Богдана Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та обрали замість нього «слугу народу» Олександра Мережка. Також Володимира В’ятровича обрали до складу комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Окрім цього, було ухвалено за основу проект закону, який регламентує внесення змін до закону «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема дозволяє Кабміну визначати адміністративні центри та території територіальних громад. Також було ухвалено у першому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з ухваленням закону «Про запобігання корупції».

Тимчасом, поки нардепи працювали у сесійній залі, низка міністрів, котрі не з’явилися у Раді на сьогоднішню «годину запитань до уряду», а також топ-посадовців міністерств у соцмережах оприлюднили слова підтримки Гончаруку та Кабміну. Зокрема, підтримку Гончаруку та бажання й надалі працювати висловили міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов, міністр освіти та науки України Ганна Новосад.

Водночас народні депутати й політологи скептично поставилися до такого вчинку Гончарука, назвавши його «формою вибачення перед Зеленським».

Нагадаємо, 16 січня парламент прийняв постанову про календарний план проведення третьої сесії ВР дев’ятого скликання № 2745. Сьогодні, 17 січня, нардепи провели останнє пленарне засідання, 24 січня — вони закриють другу сесію Ради, а працювати повернуться лише 4 лютого. Третя сесія триватиме до 17 липня 2020 року. У проекті календарного плану передбачено 12 тижнів пленарних засідань Верховної Ради, сім тижнів — роботи в комітетах, комісіях та депутатських фракціях, п’ять тижнів — для роботи нардепів з виборцями, 12 годин — для проведення «години запитань до уряду».