Посол США в Южной Корее подвергся нападкам из-за усов

Гарри Харрис. Фото: SCMP

https://racurs.ua/n132237-posol-ssha-v-ujnoy-koree-podvergsya-napadkam-iz-za-usov.html

Ракурс

Посол США в Южной Корее Гарри Харрис вызвал волну возмущений среди корейских граждан, когда решил отпустить усы. Казалось бы, что может быть безобиднее аккуратных усиков. Однако, у корейцев усы Харриса вызвали гнев, ведь именно такие усы носили японские губернаторы, которые управляли оккупированным полуостровом в начале XX века.

Ситуацию усугубил тот факт, что Харрис является наполовину японцем. Его отец американский моряк, а мать — японка. Однако посол заявил, что его происхождение не имеет никакого значения, так как он является гражданином Америки и представляет в Южной Корее интересы США, а не Японии, сообщает CNN.

Харрис добавил, что отрастив усы, он решил показать перемену в своей жизни — переход от военного офицера к дипломату. Посол пошутил, что хотел бы прибавить в росте, но это невозможно, как и помолодеть. Вместо этого он решил отрастить усы, что ему успешно удалось сделать.

Следует отметить, что Харрис был назначен послом США в Южной Корее летом прошлого года. На протяжении 40 лет он служил на американском флоте.

Журналисты не исключают вероятности того, что нападки на посла связаны не только из-за его усов. Гражданам Южной Кореи не понравились шаги американской дипломатии. Президент США Дональд Трамп потребовал от страны ежегодной уплаты 5 млн долл. за то, чтобы на территории Южной Кореи оставались американские войска.