Земельная реформа: СБУ открыла дело о госизмене против нардепов, фото — "Зеркало недели"

https://racurs.ua/n132236-sbu-vozbudila-delo-o-gosizmene-protiv-nardepov-kotorye-prinyali-zemelnyy-zakon-dokument.html

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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту принятия в Раде земельного закона в первом чтении.

Об этом свидетельствует ответ Главного следственного управления СБУ заместителю председателя правления общественной организации «Народна дія». Согласно этому документу, СБУ отреагировала на решение Шевченковского райсуда Киева.

Производство открыли 27 декабря, а суд принял решение 18 декабря 2019 года. Производство открыли по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Причиной заявления стал проект закона об открытии рынка земли. 13 ноября Рада сделала первый шаг к внедрению в Украине рынка земли, приняв видоизмененный комитетом правительственный законопроект № 2178−10.