В США смертника помиловали за час до казни. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n132235-v-ssha-posle-30-let-ojidaniya-smertnika-pomilovali-za-chas-do-kazni.html

Ракурс

Смертная казнь 58-летнего американца была отменена за несколько часов до исполнения приговора. Джимми Флетчеру Медерсу, приговоренному к казни за ограбление магазина и убийство продавца, удалось избежать смертельной инъекции после 30 лет ожидания.

Привести приговор в исполнение должны были в четверг, 16 января, в 19.00 по местному времени в штате Джорджия, пишет UPI.

Однако за несколько часов до этого члены комиссии по вопросам помилования изменили мужчине наказание на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.

Решение о помиловании было принято в связи с тем, что до совершенного преступления у американца не было судимостей. Кроме того, с 1989 года он сидел в камере смертников и за это время совершил только одно нарушение.

Как известно, в штате Джорджия суд восстановил смертную казнь в 1976 году. С того времени там казнили 74 мужчин и одну женщину. В то же время Медерс стал шестым помилованным с 2002 года.

В целом по США сметная казнь разрешена в 26 штатах.

Как писал «Ракурс», в США американец просит суд дать добро на решение спора с бывшей женой путем поединка на мечах.