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Ракурс
В США смертника помиловали за час до казни. Фото: Pexels

В США после 30 лет ожидания смертника помиловали за час до казни

17 янв 2020, 18:23
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Смертная казнь 58-летнего американца была отменена за несколько часов до исполнения приговора. Джимми Флетчеру Медерсу, приговоренному к казни за ограбление магазина и убийство продавца, удалось избежать смертельной инъекции после 30 лет ожидания.

Привести приговор в исполнение должны были в четверг, 16 января, в 19.00 по местному времени в штате Джорджия, пишет UPI.

Однако за несколько часов до этого члены комиссии по вопросам помилования изменили мужчине наказание на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.

Решение о помиловании было принято в связи с тем, что до совершенного преступления у американца не было судимостей. Кроме того, с 1989 года он сидел в камере смертников и за это время совершил только одно нарушение.

Как известно, в штате Джорджия суд восстановил смертную казнь в 1976 году. С того времени там казнили 74 мужчин и одну женщину. В то же время Медерс стал шестым помилованным с 2002 года.

В целом по США сметная казнь разрешена в 26 штатах.

Как писал «Ракурс», в США американец просит суд дать добро на решение спора с бывшей женой путем поединка на мечах.


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