У США смертника помилували за годину до страти. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n132235-u-ssha-pislya-30-rokiv-ochikuvannya-smertnyka-pomyluvaly-za-godynu-do-straty.html

Ракурс

Смертна кара 58-річного американця була скасована за декілька годин до виконання вироку. Джиммі Флетчеру Медерсу, засудженому до страти за пограбування магазину і вбивство продавця, вдалося уникнути смертельної ін'єкції після 30 років очікування.

Виконати вирок повинні були у четвер, 16 січня, о 19.00 за місцевим часом у штаті Джорджія, пише UPI.

Однак за декілька годин до цього члени комісії з питань помилування змінили чоловікові покарання на довічне ув’язнення без можливості умовно-дострокового звільнення.

Рішення про помилування було ухвалено в зв’язку з тим, що до вчиненого злочину в американця не було судимостей. Окрім того, з 1989 року він сидів у камері смертників і за цей час було зафіксовано лише одне порушення.

Як відомо, в штаті Джорджія суд поновив смертну кару в 1976 році. З того часу там стратили 74 чоловіків і одну жінку. Водночас Медерс став шостим помилуваним з 2002 року.

Загалом у США смертна кара дозволена в 26 штатах.

Як писав «Ракурс», у США американець просить суд дати йому дозвіл на вирішення спору з колишньою дружиною шляхом поєдинку на мечах.