Новини Росії: в РФ на тлі заяв про перегони із Заходом нагадали Путіну про відсутність каналізації та води, фото — Сколково

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У Росії продовжують обговорювати щорічне послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам. Крім новин щодо змін у політичному устрої РФ, Путін 15 січня заявив про буцімто небувалі успіхи росіян у військово-промисловому комплексі.

Вперше, хочу це підкреслити, вперше за всю історію існування ракетно-ядерної зброї, включаючи і радянський період, і новітній час, ми нікого не наздоганяємо, а навпаки — іншим провідним державам світу ще тільки належить створити зброю, якою вже володіє Росія, — гордо заявив Путін у своєму посланні.

В Росії нагадали президенту про те, що в країні залишається чимало проблем соціально-економічного життя країни, які потребують вирішення, наприклад, побутових.

Коли ж до пріоритетів нашої держави увійде завдання наздогнати «загниваючий Захід» за рівнем забезпечення громадян такими банальними зручностями як вода, душ і теплі туалети? — запитує Телеграм-канал «Открытый мир».

Зокрема, тут нагадали, що відповідно до даних Росстату за 2018 рік, понад 22% російських домогосподарств (понад п’ята частина росіян) дотепер не мають доступу до централізованої каналізації. Росстат, посилаючись на дані щорічного дослідження, повідомляв у 2019 році, що 16,8% росіян користуються вигрібними ямами, а у 5,8% населення система каналізації взагалі відсутня. Ще близько 12,6% росіян повідомили, що не мають туалету в своїй квартирі або будинку, в якому живуть: вони користуються санвузлами загального користування (наприклад, в комунальній квартирі) або ж мають туалет в окремій будові.

В основному без каналізації живуть люди в селах: про відсутність цього виду зручностей повідомили соціологам 66,5% росіян, які проживають в сільській місцевості. Росстат підрахував, що у житлі із вигрібними ямами сьогодні живуть 48,1% сімей в селах, а більше 18% жителів села не мають каналізації взагалі. В окремій будові мають туалет 38,2% сільських жителів і 4,7% міських.

У містах, де люди в основному живуть в багатоквартирних будинках, ситуація краща: тільки 9% городян повідомили, що не мають доступу до каналізації. Серед тих, хто не має доступу до зручностей і каналізації, велика частка багатодітних сімей.

Нещодавно в Алтайському краї РФ місцева жителька кинулася в ноги прем'єр-міністрові Медведєву, котрий перебував там із робочим візитом. Так жінка прагнула вирішити проблему з постачанням гарячої води, котра в її будинку відсутня ще з 2004 року.