Новости России: в РФ на фоне заявлений о гонке с Западом напомнили Путину об отсутствии канализации и воды, фото — Сколково

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В России продолжают обсуждать ежегодное послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Кроме новостей об изменениях в политическом устройстве РФ, Путин 15 января заявил о якобы небывалых успехах россиян в военно-промышленном комплексе.

Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот — другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже владеет Россия, — гордо заявил Путин в своем послании.

В России напомнили президенту о том, что в стране остается немало проблем социально-экономической жизни страны, которые требуют решения, например, бытовых.

Когда же в приоритеты нашего государства войдет задача догнать «загнивающий Запад» по уровню обеспечения граждан такими банальными удобствами как вода, душ и теплые туалеты? — спрашивает Телеграм-канал «Открытый мир».

В частности, напоминается, что данные Росстата за 2018 год свидетельствуют: более 22% российских домохозяйств (пятая часть россиян) до сих пор не имеют доступа к централизованной канализации. Росстат, ссылаясь на данные ежегодного исследования, сообщал в 2019 году, что 16,8% россиян пользуются выгребными ямами, а у 5,8% населения система канализации вообще отсутствует. Еще около 12,6% россиян сообщили, что не имеют туалета в своей квартире или доме, в котором живут: они пользуются санузлами общего пользования (например, в коммунальной квартире) или же имеют туалет в отдельном строении.

В основном без канализации живут люди в селах: об отсутствии этого вида удобств сообщили социологам 66,5% россиян, проживающих в сельской местности. Росстат подсчитал, что в жилье с выгребными ямами сегодня живут 48,1% семей в селах, а более 18% жителей села не имеют канализации вообще. В отдельном строении имеют туалет 38,2% сельских жителей и 4,7% городских.

В городах, где люди в основном живут в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации. Среди тех, кто не имеет доступа к удобствам и канализации, большая часть многодетных семей.

Недавно в Алтайском крае РФ местная жительница бросилась в ноги премьер-министру Медведеву, который находился там с рабочим визитом. Так женщина стремилась решить проблему с поставкой горячей воды, которая в ее доме отсутствует еще с 2004 года.