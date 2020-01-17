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Гибель птиц в Тихом океане. Фото: AP

В Тихом океане погибли миллионы птиц из-за «теплого пятна»

17 янв 2020, 18:05
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Массовая гибель птиц в Тихом океане произошла между летом 2015 года и весной 2016 года. На тихоокеанском побережье Аляски, Вашингтона, Орегона и Калифорнии было обнаружено около 62 тыс. трупов птиц. Обычно трупы птиц не выносятся на берег, поэтому ученые пришли к выводу, что наличие трупов пернатых на побережье говорит о массовой их гибели. Ученые предполагают, что погибло более миллиона птиц.

Больше всего пострадала популяция тонкоклювых крякв, сообщает The Guardian.

Возможной причиной гибели птиц мог стать голод. В нем повинен погодный феномен Эль-Ниньо, который спровоцировал появление в океане «теплого пятна». Средняя температура воды в Тихом океане повысилась на 6 °C, что оказало влияние на пищевые цепочки. Резко сократилось количество мелкой рыбы, которая является основной пищевой базой для птиц.

Также отмечается гибель от голода усатых китов и морских львов. Страдают от Эль-Ниньо и жители побережья. Уловы рыбы резко сократились, а вдоль побережья распространяется трупный запах.

Размер «теплого пятна» в океане огромен. Его площадь составляла 1 млн кв. км, а это почти в 1,5 раза больше площади штата Техас и в четыре раза больше Новой Зеландии.

В настоящее время новое «тепловое пятно» образовалось у побережья Вашингтона и в заливе Аляски. По оценкам ученых, оно будет продолжать расти.


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