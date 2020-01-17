Загибель птахів у Тихому океані. Фото: AP

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Масова загибель птахів у Тихому океані сталася у період з літа 2015 року по весну 2016 року. На тихоокеанському узбережжі Аляски, Вашингтона, Орегона і Каліфорнії було виявлено близько 62 тис. трупів птахів. Зазвичай трупи птахів не виносяться на берег, тому вчені прийшли до висновку, що наявність трупів пернатих на узбережжі говорить про їх масову загибель. Вчені припускають, що загинуло більше мільйона птахів.

Найбільше постраждала популяція тонкодзьобих крижнів, повідомляє The Guardian.

Можливою причиною загибелі птахів міг стати голод. У ньому повинен погодний феномен Ель-Ніньйо, який спровокував появу в океані «теплої плями». Середня температура води в Тихому океані підвищилася на 6 °C, що вплинуло на харчові ланцюжки. Різко скоротилася кількість дрібної риби, яка є основною харчовою базою для птахів.

Також відзначається загибель від голоду вусатих китів і морських левів. Страждають від Ель-Ніньйо і жителі узбережжя. Вилов риби різко скоротився, а вздовж узбережжя поширюється трупний сморід.

Розмір «теплої плями» в океані величезний. Його площа становила 1 млн кв. км, а це майже у 1,5 рази більше площі штату Техас і у чотири рази більше Нової Зеландії.

Наразі нова «теплова пляма» утворилася біля узбережжя Вашингтона і у затоці Аляски. За оцінками вчених, вона буде продовжувати рости.