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Ракурс
Британець прикрашає гігантськими візерунками засніжені гори. Фото: АР

Скучили за снігом? Британець прикрашає гігантськими візерунками засніжені гори (ФОТО)

17 січ 2020, 17:52
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Гігантські снігові арт-об'єкти з’явилися в Скелястих горах на заході США та Канади. 61-річний британський художник Саймон Бек за допомогою снігоступів зображає на снігу величезні малюнки.

Для створення своїх робіт британець використовує компас, снігоступи і залучає кількох добровольців. Недавно його масивний геометричний дизайн з’явився біля гірськолижного курорту міста Сільверторн на заході від Денверу, пише АР.

Спіральний малюнок, завдовжки близько двох футбольних полів, Бек створював 12 годин. Художник зазначає, що мета його робіт — привернути увагу людей до важливості снігового покриву на землі.

Гігантські малюнки на снігу створює британський художник. Фото: АР

Гігантські малюнки на снігу створює британський художник. Фото: АР

Також британець додав, що не завжди все вдається легко. Іноді його роботи просто зникають до того, як він їх завершить, через погану погоду. Наприклад, були випадки, коли Бек годинами витоптував візерунки, але дмухав вітер і руйнував усю його роботу.

Це дуже засмучує, коли ви годинами ходите, а потім дме вітер, перш ніж ви завершите, — зазначив художник.

Гігантські малюнки на снігу створює британський художник. Фото: АР

Британець почав робити фрактальні малюнки у 2004 році. Відтоді він виконав близько 330 малюнків на снігу та 120 — на піску. Його мета — тисяча малюнків до 2080 років. На створення однієї картини він витрачає від шести годин до двох днів.

Як писав «Ракурс», у Ліван, в якому температура повітря в зимові місяці становить 13−15 градусів тепла, на Новий рік прийшли сильні снігопади. Місцеві жителі публікували фото та відео, на яких зображені засніжені вулиці й метрові кучугури уздовж доріг.


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