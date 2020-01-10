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Зима у Лівані: сонячну країну замело метровими кучугурами / Фото: Твіттер Karen Gholam Tabbal

Ліван замело снігом: у сонячній країні виросли метрові кучугури (ФОТО, ВІДЕО)

10 січ 2020, 15:28
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Зима у Ліван прийшла з сильними новорічними снігопадами. Незважаючи на те, що зазвичай температура повітря в зимові місяці в Лівані коливається у межах 13−15°C, цьогоріч впродовж першого тижня січня тут пройшли рясні снігопади. Користувачі Твіттер публікують фото та відео, на яких зображено засніжені вулиці й будинки, а також метрові кучугури обабіч доріг.

У Кфардебіані випало 130 см снігу, — інформує у Фейсбук Severe World Weather.

Зима у Лівані: сонячну країну замело метровими кучугурами / Фото: Фейсбук, Твіттер

Зима у Лівані: сонячну країну замело метровими кучугурами / Фото: Фейсбук, Твіттер

Зима у Лівані: сонячну країну замело метровими кучугурами / Фото: Фейсбук, Твіттер

Зауважимо, що цей регіон знаходиться на 1,9 км над рівнем моря.

Нагадаємо, що за винятком високогірних районів і деяких частин долини Бекаа клімат Лівану характеризується жарким сухим літом і м’якою вологою зимою, типовою для Середземномор’я.

Натомість мешканці Британії, навпаки, публікують «зимові» фото із квітучими рослинами.

Зима у Британії / Фото: Твіттер

Джерело: Ракурс


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