Зима у Лівані: сонячну країну замело метровими кучугурами / Фото: Твіттер Karen Gholam Tabbal

https://racurs.ua/ua/n131839-livan-zamelo-snigom-u-sonyachniy-krayini-vyrosly-metrovi-kuchugury-foto-video.html

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Зима у Ліван прийшла з сильними новорічними снігопадами. Незважаючи на те, що зазвичай температура повітря в зимові місяці в Лівані коливається у межах 13−15°C, цьогоріч впродовж першого тижня січня тут пройшли рясні снігопади. Користувачі Твіттер публікують фото та відео, на яких зображено засніжені вулиці й будинки, а також метрові кучугури обабіч доріг.

У Кфардебіані випало 130 см снігу, — інформує у Фейсбук Severe World Weather.

Зауважимо, що цей регіон знаходиться на 1,9 км над рівнем моря.

Нагадаємо, що за винятком високогірних районів і деяких частин долини Бекаа клімат Лівану характеризується жарким сухим літом і м’якою вологою зимою, типовою для Середземномор’я.

Натомість мешканці Британії, навпаки, публікують «зимові» фото із квітучими рослинами.