Зима в Ливане: солнечную страну замело метровыми сугробами / Фото: Твиттер Karen Gholam Tabbal

https://racurs.ua/n131839-livan-zamelo-snegom-v-solnechnoy-strane-vyrosli-metrovye-sugroby-foto-video.html

Ракурс

Зима в Ливан пришла с сильными новогодними снегопадами. Несмотря на то, что обычно температура воздуха в зимние месяцы в Ливане колеблется в пределах 13−15°C, в первую неделю января здесь прошли обильные снегопады. Пользователи Твиттер публикуют фото и видео, на которых изображены заснеженные улицы и дома, а также метровые сугробы вдоль дорог.

В Кфардебиани выпало 130 см снега, — информирует в Фейсбук Severe World Weather.

Отметим, что этот регион находится на 1,9 км над уровнем моря.

Напомним, что за исключением высокогорных районов и некоторых частей долины Бекаа климат Ливана характеризуется жарким сухим летом и мягкой влажной зимой, типичной для Средиземноморья.

В то же время жители Великобритании, наоборот, публикуют «зимние» фото с цветущими растениями.