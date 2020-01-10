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Зима в Ливане: солнечную страну замело метровыми сугробами / Фото: Твиттер Karen Gholam Tabbal

Ливан замело снегом: в солнечной стране выросли метровые сугробы (ФОТО, ВИДЕО)

10 янв 2020, 15:28
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Зима в Ливан пришла с сильными новогодними снегопадами. Несмотря на то, что обычно температура воздуха в зимние месяцы в Ливане колеблется в пределах 13−15°C, в первую неделю января здесь прошли обильные снегопады. Пользователи Твиттер публикуют фото и видео, на которых изображены заснеженные улицы и дома, а также метровые сугробы вдоль дорог.

В Кфардебиани выпало 130 см снега, — информирует в Фейсбук Severe World Weather.

Зима в Ливане: солнечную страну замело метровыми сугробами / Фото: Фейсбук, Твиттер

Зима в Ливане: солнечную страну замело метровыми сугробами / Фото: Фейсбук, Твиттер

Зима в Ливане: солнечную страну замело метровыми сугробами / Фото: Фейсбук, Твиттер

Отметим, что этот регион находится на 1,9 км над уровнем моря.

Напомним, что за исключением высокогорных районов и некоторых частей долины Бекаа климат Ливана характеризуется жарким сухим летом и мягкой влажной зимой, типичной для Средиземноморья.

В то же время жители Великобритании, наоборот, публикуют «зимние» фото с цветущими растениями.

Зима в Британии / Фото: Твиттер

Источник: Ракурс


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