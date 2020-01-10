Ливан замело снегом: в солнечной стране выросли метровые сугробы (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n131839-livan-zamelo-snegom-v-solnechnoy-strane-vyrosli-metrovye-sugroby-foto-video.htmlРакурс
Зима в Ливан пришла с сильными новогодними снегопадами. Несмотря на то, что обычно температура воздуха в зимние месяцы в Ливане колеблется в пределах 13−15°C, в первую неделю января здесь прошли обильные снегопады. Пользователи Твиттер публикуют фото и видео, на которых изображены заснеженные улицы и дома, а также метровые сугробы вдоль дорог.
В Кфардебиани выпало 130 см снега, — информирует в Фейсбук Severe World Weather.
Отметим, что этот регион находится на 1,9 км над уровнем моря.
Напомним, что за исключением высокогорных районов и некоторых частей долины Бекаа климат Ливана характеризуется жарким сухим летом и мягкой влажной зимой, типичной для Средиземноморья.
В то же время жители Великобритании, наоборот, публикуют «зимние» фото с цветущими растениями.