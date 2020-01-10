ГТС Украины планируют использовать две европейские компании - Витренко, фото:

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Газотранспортная система Украины может использоваться европейскими компаниями.

Две структуры интересуются транзитом российского газа в страны Европы. Об этом в интервью Liga.net рассказал Юрий Витренко, исполнительный директор «Нафтогаза».

Об условиях организации транзита, по словам функционера, уже договаривались. Назвать компании он отказался. Эксперты энергорынка считают, что это позволит стабилизировать работу украинской ГТС в случае появления альтернативных газопроводов.

Представители украинской компании «Нафтогаз» и российского газового монополиста «Газпром» 30 декабря подписали договор. Стороны договорились о транспортировке газа на ближайшие пять лет, а также подписали мировое соглашение. Были согласованы технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей.

Напомним, в декабре Витренко заявил, что «Нафтогаз» готов отозвать новые иски против «Газпрома» в случае подписания долгосрочного контракта. Контракт, по его словам, должен покрывать все расходы.