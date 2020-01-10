ГТС України планують використовувати дві європейські компанії – Вітренко, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n131838-gts-ukrayiny-planuut-vykorystovuvaty-dvi-ievropeyski-kompaniyi-vitrenko.html

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Газотранспортна система України може використовуватись європейськими компаніями.

Дві структури цікавляться транзитом російського газу до країн Європи. Про це в інтерв’ю Liga.net розповів Юрій Вітренко, виконавчий директор «Нафтогазу».

Про умови організації транзиту, за словами функціонера, вже домовлялись. Назвати компанії він відмовився. Експерти енергоринку вважають, що це дозволить стабілізувати роботу української ГТС у випадку появи альтернативних газопроводів.

Представники української компанії «Нафтогаз» і російського газового монополіста «Газпром» 30 грудня підписали договір. Сторони домовились щодо транспортування газу на найближчі п’ять років, а також підписали мирову угоду. Були узгоджені технічні регламенти та правила взаємодії між операторами суміжних мереж.

Нагадаємо, у грудні Вітренко заявив, що «Нафтогаз» готовий відкликати нові позови проти «Газпрому» у разі підписання довгострокового контракту. Контракт, за його словами, повинен покривати всі витрати.