Новини США: 17-річний підліток вижив після 30-годинного перебування у засніжених горах Юти

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У США 17-річний підліток-турист із Каліфорнії Ніколас Стейсі-Алькантара провів 30 годин у засніжених горах Юти, де температура повітря опустилася нижче нуля та пішов рясний сніг. За словами хлопця, йому надзвичайно пощастило вижити.

Учень середньої школи з Фресно заявив, що минулого тижня він відвідував свою колишню дівчину, котра проживає біля Солт-Лейк-Сіті, та вирішив наодинці піти в похід. Алькантара планував повернутися до вечері, передає Fox News.

В дорогу хлопець взяв шість бутербродів з арахісовим маслом та джемом і близько двох літрів води. Стейсі-Алькантара сказав, що погода була порівняно м’якою, коли він розпочав свій запланований маршрут з каньйону Мілкрік до Парк-Сіті, але пообіді температура почала знижуватися, окрім цього засніжило. Зміна погоди змусила підлітка зупинити свою подорож, однак сигнал мобільного зв’язку у цій місцині був відсутнім, ноги почали мерзнути. Загалом тоді випало снігу по пояс.

Щоб перечекати негоду хлопець викопав снігову печеру під деревом та почав роботи рухи руками, які допомагають зігрітися та забезпечувати нормальний кровообіг.

Я знав, що моя грудна клітина важливіша за ноги… Я знав, що якщо я їх втрачу, я все ще можу жити. Я сховав руки і голову в куртку, — сказав Стейсі-Алькантара журналістам після порятунку.

Також хлопець намагався не засинати, тому що боявся замерзнути і більше не прокинутися.

Я не хотів, щоб бутерброд з арахісовим маслом і джемом став моєю останньою їжею, — пожартував хлопець до репортерів, перебуваючи у госпіталі.

Він також написав листа своїй родині на випадок, якщо б йому не вдалося вижити. Наступного ранку, коли зійшло сонце, Стейсі-Алькантара вийшов зі снігової печери, залишивши мокрий одяг та черевики, які занадто замерзли. Згодом він натрапив на лижників, які мали телефон та викликали рятувальників.