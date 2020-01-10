Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Новости США: 17-летний подросток выжил после 30-часового пребывания в заснеженных горах Юты / Фото: Fox News.

На морозе и по пояс в снегу: в США подросток выжил после 30-часового пребывания в горах Юты (ФОТО, ВИДЕО)

10 янв 2020, 16:23
999

В США 17-летний подросток-турист из Калифорнии Николас Стейси-Алькантара провел 30 часов в заснеженных горах Юты, где температура воздуха опустилась ниже нуля и пошел обильный снег. По словам парня, ему очень повезло остаться в живых.

Ученик средней школы с Фресно сообщил, что на прошлой неделе он посещал свою бывшую девушку, которая проживает около Солт-Лейк-Сити, и решил пойти в поход в одиночку. Алькантара планировал вернуться к ужину, передает Fox News.

Новости США: 17-летний подросток выжил после 30-часового пребывания в заснеженных горах Юты

В дорогу парень взял шесть бутербродов с арахисовым маслом и джемом и около двух литров воды. Стейси-Алькантара сказал, что погода была сравнительно мягкой, когда он начал свой запланированный маршрут из каньона Милкрик в сторону Парк-Сити, но после обеда температура начала снижаться, кроме этого пошел снег. Изменение погоды заставило подростка остановить свой поход, однако сигнал мобильной связи в этом месте отсутствовал, ноги начали мерзнуть. Снега выпало по пояс.

Парень выкопал снежную пещеру под деревом с целью переждать непогоду, и начал разминать руки, чтобы согреться и обеспечить нормальное кровообращение.

Я знал, что моя грудная клетка важнее ног… Я знал, что если я их потеряю, я все еще смогу жить. Я спрятал руки и голову в куртку, — сказал Стейси-Алькантара журналистам после спасения.

Новости США: 17-летний подросток выжил после 30-часового пребывания в заснеженных горах Юты / Фото: Fox News.

Также парень старался не засыпать, потому что боялся замерзнуть и больше не проснуться.

Я не хотел, чтобы бутерброд с арахисовым маслом и джемом стал моей последней едой, — пошутил парень репортерам, находясь уже в госпитале.

Он также написал письмо своей семье на случай, если бы ему не удалось выжить. На следующее утро, когда взошло солнце, Стейси-Алькантара вышел из снежной пещеры, оставив мокрую одежду и слишком замерзшие ботинки. Впоследствии он наткнулся на лыжников, которые имели телефон и вызвали спасателей.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Пристайко созвал срочный брифинг относительно падения «Боинга» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Министр иностранных дел Пристайко созвал на Банковой срочный брифинг относительно падения «Боинга» в Иране. Ожидается, что министр расскажет новости относительно международному сотрудничеству в расследовании причин авиакатастрофы

Новости Украины
18:10

Падение «Боинга»: иранское ТВ показало самописцы украинского самолета (ВИДЕО)

В сети появилось видео, на котором изображены самописцы, так называемый «черный ящик» с «Боинга», который упал близ Тегерана. Короткий ролик показал иранский государственный телеканал IRNN. Самописцы самолета МАУ лежат в специальном ящике

Новости мира
15:54