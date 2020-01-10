Новости США: 17-летний подросток выжил после 30-часового пребывания в заснеженных горах Юты / Фото: Fox News.

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В США 17-летний подросток-турист из Калифорнии Николас Стейси-Алькантара провел 30 часов в заснеженных горах Юты, где температура воздуха опустилась ниже нуля и пошел обильный снег. По словам парня, ему очень повезло остаться в живых.

Ученик средней школы с Фресно сообщил, что на прошлой неделе он посещал свою бывшую девушку, которая проживает около Солт-Лейк-Сити, и решил пойти в поход в одиночку. Алькантара планировал вернуться к ужину, передает Fox News.

В дорогу парень взял шесть бутербродов с арахисовым маслом и джемом и около двух литров воды. Стейси-Алькантара сказал, что погода была сравнительно мягкой, когда он начал свой запланированный маршрут из каньона Милкрик в сторону Парк-Сити, но после обеда температура начала снижаться, кроме этого пошел снег. Изменение погоды заставило подростка остановить свой поход, однако сигнал мобильной связи в этом месте отсутствовал, ноги начали мерзнуть. Снега выпало по пояс.

Парень выкопал снежную пещеру под деревом с целью переждать непогоду, и начал разминать руки, чтобы согреться и обеспечить нормальное кровообращение.

Я знал, что моя грудная клетка важнее ног… Я знал, что если я их потеряю, я все еще смогу жить. Я спрятал руки и голову в куртку, — сказал Стейси-Алькантара журналистам после спасения.

Также парень старался не засыпать, потому что боялся замерзнуть и больше не проснуться.

Я не хотел, чтобы бутерброд с арахисовым маслом и джемом стал моей последней едой, — пошутил парень репортерам, находясь уже в госпитале.

Он также написал письмо своей семье на случай, если бы ему не удалось выжить. На следующее утро, когда взошло солнце, Стейси-Алькантара вышел из снежной пещеры, оставив мокрую одежду и слишком замерзшие ботинки. Впоследствии он наткнулся на лыжников, которые имели телефон и вызвали спасателей.