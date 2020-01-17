Британец украшает гигантскими узорами заснеженные горы. Фото: АР

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Ракурс

Гигантские снежные арт-объекты появились в Скалистых горах на западе США и Канады. 61-летний британский художник Саймон Бек с помощью снегоступов изображает на снегу огромные рисунки.

Для создания своих работ британец использует компас, снегоступы и помощь нескольких добровольцев. Недавно его массивный геометрический дизайн появился возле горнолыжного курорта города Сильверторн к западу от Денвера, пишет АР.

Спиральный рисунок, длиною около двух футбольных полей, Бек создавал 12 часов. Художник отмечает, что цель его работ — обратить внимание людей на важность снегового покрова на земле.

Также британец добавил, что не всегда все получается гладко. Иногда его работы просто исчезают до того, как он их завершит, из-за плохой погоды. Например, были случаи, когда Бек часами вытаптывал узоры, но дул ветер и разрушал всю его работу.

Это очень расстраивает, когда вы часами ходите, а потом дует ветер, прежде чем вы закончите, — отметил художник.

Британец начал делать фрактальные рисунки в 2004 году. С тех пор он выполнил около 330 рисунков на снегу и 120 — на песке. Его цель — тысяча рисунков к 80 годам. На создание одной картины он тратит от шести часов до двух дней.

Как писал «Ракурс», в Ливан, в котором температура воздуха в зимние месяцы составляет 13−15 градусов тепла, на Новий год пришли сильные снегопады. Местные жители публиковали фото и видео, на которых изображены заснеженные улицы и метровые сугробы вдоль дорог.