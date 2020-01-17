Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В аэропорт «Киев» начнет летать греческая авиакомпания Ellinair. Фото: Shutterstock

Новые рейсы к морю: в аэропорт «Киев» заходит греческая авиакомпания

17 янв 2020, 17:32
999

Аэропорт «Киев» (Жуляны) начинает сотрудничество с еще одной авиакомпанией. С весны 2020 года греческий перевозчик Ellinair начнет совершать прямые рейсы из столицы Украины в Салоники, а также на острова Крит, Корфу и Закинф.

Первые рейсы по новым маршрутам запланированы на 22 апреля. В Салоники планируется осуществлять 2−6 рейсов в неделю до 18 октября 2020 года. Цены на билеты стартуют от 3265 грн в одну сторону, пишет пресс-служба аэропорта.

В Ираклион (столицу острова Крит) можно будет улететь в период с 26 апреля по 10 октября. Рейсы будут выполняться один-два раза в неделю.

На остров Корфу Ellinair будет летать дважды в неделю в период с 28 мая по 11 октября.

Также авиакомпания намерена осуществлять полеты на остров Закинф. Туда можно будет улететь с 25 мая по 5 октября. Рейсы будут выполняться раз в неделю.

Отметим, в 2019 году компания Ellinair вошла в топ-10 самых пунктуальных авиакомпаний в Украине.

Как известно, аэропорт «Киев» им. Сикорского — один из самых старых в Украине, он функционирует с 1924 года. Его пассажиропоток в 2019 году составил 2 млн 618 тыс. человек.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Протестные настроения в Украине выросли — соцопрос (ИНФОГРАФИКА)

В декабре 2019 года в акциях социального протеста готовы были участвовать 48% взрослых украинских граждан. Самый высокий уровень готовности к участию в акциях протеста наблюдался в восточных регионах

Новости Украины
17:27

Близкие к Авакову бизнесмены с нарушением получили разрешение копать золото на Кировоградщине — «Схемы» (ИНФОГРАФИКА, ВИДЕО)

Компании «Лира Майн Минералз» и «Таурус Инфинити», связанные с окружением министра Авакова, получили от Госгеонадр спецразрешения на добычу ценных руд в Кировоградской области, нарушив при этом процедуру подачи документов

Новости Украины
17:14

Отставка Гончарука: что произошло (ФОТО, ВИДЕО)

Ранее сегодня по требованию глав парламентских фракций премьер-министр Алексей Гончарук с опозданием прибыл в Верховную Раду. Утром министры не явились в парламент на «час вопросов к правительству». «Ракурс» следил за событиями в Раде

Новости Украины
14:25