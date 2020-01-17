В аэропорт «Киев» начнет летать греческая авиакомпания Ellinair. Фото: Shutterstock

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Аэропорт «Киев» (Жуляны) начинает сотрудничество с еще одной авиакомпанией. С весны 2020 года греческий перевозчик Ellinair начнет совершать прямые рейсы из столицы Украины в Салоники, а также на острова Крит, Корфу и Закинф.

Первые рейсы по новым маршрутам запланированы на 22 апреля. В Салоники планируется осуществлять 2−6 рейсов в неделю до 18 октября 2020 года. Цены на билеты стартуют от 3265 грн в одну сторону, пишет пресс-служба аэропорта.

В Ираклион (столицу острова Крит) можно будет улететь в период с 26 апреля по 10 октября. Рейсы будут выполняться один-два раза в неделю.

На остров Корфу Ellinair будет летать дважды в неделю в период с 28 мая по 11 октября.

Также авиакомпания намерена осуществлять полеты на остров Закинф. Туда можно будет улететь с 25 мая по 5 октября. Рейсы будут выполняться раз в неделю.

Отметим, в 2019 году компания Ellinair вошла в топ-10 самых пунктуальных авиакомпаний в Украине.

Как известно, аэропорт «Киев» им. Сикорского — один из самых старых в Украине, он функционирует с 1924 года. Его пассажиропоток в 2019 году составил 2 млн 618 тыс. человек.