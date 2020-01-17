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В аеропорт «Київ» почне літати грецька авіакомпанія Ellinair. Фото: Shutterstock

Нові рейси до моря: в аеропорт «Київ» заходить грецька авіакомпанія

17 січ 2020, 17:32
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Аеропорт «Київ» (Жуляни) розпочинає співпрацю зі ще однією авіакомпанією. З весни 2020 року грецький перевізник Ellinair почне здійснювати прямі рейси зі столиці України до Салонік, а також на острови Кріт, Корфу і Закінф.

Перші рейси за новими маршрутами заплановані на 22 квітня. До Салонік планується здійснювати 2−6 рейсів на тиждень до 18 жовтня 2020 року. Ціни на квитки стартують від 3265 грн в одну сторону, пише прес-служба аеропорту.

В Іракліон (столицю острова Крит) можна буде полетіти в період з 26 квітня по 10 жовтня. Рейси виконуватимуться один-два рази на тиждень.

На острів Корфу Ellinair буде літати двічі на тиждень у період з 28 травня по 11 жовтня.

Також авіакомпанія має намір здійснювати польоти на острів Закінф. Туди можна буде полетіти з 25 травня по 5 жовтня. Рейси виконуватимуться раз на тиждень.

Зазначимо, у 2019 році компанія Ellinair увійшла в топ-10 найбільш пунктуальних авіакомпаній в Україні.

Як відомо, аеропорт «Київ» ім. Сікорського — один з найстаріших в Україні, він функціонує з 1924 року. Його пасажиропотік в 2019 році склав 2 млн 618 тис. осіб.


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